На Украине Абрамович числится в базе "Миротворца"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Роман Абрамович числится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные Абрамовича занесены в базу сайта с марта 2022 года. Среди причин указаны поддержка ВС РФ и лоббирование российских интересов.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.