В интересах западных стран "быть разумными и реалистичными, сесть за стол переговоров и подвести итоги", отметил Эмерик Шопрад

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия выигрывает в затяжном конфликте на Украине и обладает потенциалом для победы в долгосрочной перспективе, поэтому Западу следует проявить реализм и сесть за стол переговоров. Такое мнение ТАСС выразил французский геополитик, экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

"Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По мнению эксперта, в интересах западных стран "быть разумными и реалистичными, сесть за стол переговоров и подвести итоги". "Прежде чем мы придем к еще большему числу смертей, к еще большим катастрофам, которые могут распространиться за пределы территории Украины", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что конфликт на Украине можно завершить, только признав суверенитет России над Крымом и четырьмя новыми регионами, а оставшуюся часть Украины превратив в нейтральное буферное государство. По его словам, нужно "принять историческую очевидность: часть территории сегодняшней Украины исторически является русской".

"Это, очевидно, верно и наглядно для Крыма, но это также верно для Донбасса и востока Украины в целом, - заявил он. - Чтобы выйти из конфликта, нужно подвести черту, нужно признать суверенитет Российской Федерации над Крымом, над четырьмя областями востока Украины, а затем договориться о том, чтобы оставшаяся часть Украины, <…> стала буферным государством, как многие другие".

Эксперт добавил, что "нет ничего постыдного в том, чтобы быть нейтральным государством", приведя в пример Швейцарию.