На мосту через Днестр возникла пробка в сторону избирательных участков Молдавии

Приднестровцы на автомобилях выстроились на несколько сотен метров, чтобы проголосовать в молдавском городе Резина

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Автомобильная пробка на несколько сотен метров сформировалась на мосту через Днестр к открытым для приднестровцев избирательным участкам в городе Резина (Молдавия). Как сообщает информационное агентство "Новости Приднестровья", задержка движения транспорта происходит из-за проверок автомобилей молдавскими правоохранителями. Оградительные ленты, еще 27 сентября перекрывавшие проезжую часть, были демонтированы.

Ранее власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр, а также сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в 3 раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. На прошедших осенью 2024 года выборах президента Молдавии участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между Резиной и Рыбницей.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.