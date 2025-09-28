Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии готовят фальсификацию результатов выборов

Они боятся прозрачных выборов, международного контроля, так как знают, что утратили доверие народа и проиграют выборы, заявил Василий Тарлев

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии готовят масштабную фальсификацию итогов проходящих в воскресенье выборов в парламент из страха проиграть их. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший премьер Василий Тарлев, который возглавляет партию "Будущее Молдовы", входящую в оппозиционный Патриотический блок

"Власти делают все, чтобы независимые наблюдатели, журналисты не могли попасть в страну. Это прямой сигнал, что на выборах готовится массовая фальсификация. Они боятся прозрачных выборов, международного контроля, так как знают, что утратили доверие народа и проиграют выборы. По этой причине была ограничена аккредитация ряда международных миссий наблюдателей и журналистов, в том числе из России и стран СНГ. Эти меры наносят ущерб демократическому процессу в нашей стране и ставят под сомнение легитимность голосования", - подчеркнул Тарлев. Он высказался против курса на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит Санду и ее партия. "После прихода к власти мы сформируем правительство, которое обязательно восстановит традиционные взаимовыгодные связи нашей страны с Россией", - подчеркнул Тарлев.

Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям и журналистам из России и стран СНГ на парламентских выборах. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван, почти втрое сокращено число участков для жителей Приднестровья. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.

К этим выборам ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.