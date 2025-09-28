Африка ценит приверженность России партнерству на основе взаимоуважения

Дочь национального героя ДРК Патриса Лумумбы Джулиана отметила, что отношения никогда не были снисходительными

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) и многие страны Африки ценят подходы России во взаимоотношениях с регионом, которые характеризуются взаимным уважением и нацеленностью на равноправное партнерство. Об этом в интервью ТАСС заявила Джулиана Лумумба, дочь национального героя ДРК Патриса Лумумбы (1925-1961).

"Отношения, которые у нас есть, - это отношения в духе взаимного уважения и взаимопомощи, - отметила она. - Они никогда не были снисходительными. Это были отношения равных, выстроенные на уважении. И мы хотели бы пойти еще дальше в их углублении".

Политик добавила, что для африканских стран очень важно развивать равноправное партнерство без навязывания им пути развития извне и диктата. "Для нас, африканцев, важно иметь собеседников, которые уважают нас. Необходимо уважать друг друга и желания друг друга во взаимном развитии, чего у нас никогда не было в отношениях с Западом, когда нам с большим снисхождением и полным отсутствием уважения диктовали, что мы должны делать и кем мы должны стать", - сказала она.

Джулиана Лумумба занимала посты министра образования (1997-1998) и министра культуры (1998-2001) Демократической Республики Конго.

Патрис Эмери Лумумба - конголезский политический и государственный деятель, основатель и руководитель партии "Национальное движение Конго" (1958), первый премьер-министр Демократической Республики Конго (1960). Практически сразу после провозглашения независимости страну охватил острый политический кризис, вызванный противоречиями между президентом и премьер-министром и сепаратистскими устремлениями ряда регионов. Выступивший против сепаратистов Лумумба обратился за помощью к СССР, что привело к усилению давления со стороны западных стран с целью отстранить его от власти. В сентябре 1960 года Лумумба был отправлен в отставку, затем арестован и перевезен в мятежную провинцию Катангу, где в январе 1961 года его убили. Организатором устранения политика выступили бельгийские спецслужбы, а спланировало его, как считается, ЦРУ США (по другим данным - британская разведка МИ-6). В 2002 году правительство Бельгии принесло официальные извинения ДРК за убийство Лумумбы.