ХАМАС не получал новых предложений по урегулированию конфликта в Газе

Переговоры приостановлены с момента неудавшейся попытки покушения 9 сентября в Дохе, сообщило движение

ДУБАЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Представители ХАМАС не получали от посредников новых предложений об урегулировании конфликта в секторе Газа и прекращении боевых действий. Об этом говорится в заявлении радикального палестинского движения.

"В ответ на сообщения, распространяемые некоторыми средствами массовой информации, движение ХАМАС заявляет, что не получало от посредников никаких новых предложений. Переговоры приостановлены с момента неудавшейся попытки покушения, совершенной 9 сентября в катарской столице Дохе", - сообщило движение, подчеркнув "готовность рассматривать любые предложения с ответственным и позитивным подходом при условии уважения прав палестинского народа".

23 сентября президент США Дональд Трамп встретился с представителями Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, с которыми обсудил перспективы урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным британской газеты Financial Times, Трамп изложил новый план урегулирования. Он предусматривает размещение в анклаве международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, после завершения конфликта. Как отмечало издание, план включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

В пятницу Трамп заявил журналистам, что "сделка по Газе, похоже, достигнута", однако не раскрыл деталей соглашения и не обозначил сроков его реализации. Израильские власти пока публично не комментировали эти заявления. 29 сентября президент США намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чье правительство настаивает на продолжении военных действий до полного уничтожения ХАМАС.