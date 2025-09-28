Наблюдателям на выборах в Молдавии сообщили о нарушениях со стороны власти

Лидер снятой с выборов партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах заявила, что оппозиция республики проинформировала международных представителей о давлении правительства республики

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Оппозиция в Молдавии подробно информировала международных наблюдателей о нарушениях, которые допущены в ходе избирательной кампании со стороны правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду. Об этом заявила журналистам на участке после голосования бывшая глава Гагаузии, лидер снятой с выборов партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"Мы каждый день информировали международных наблюдателей о беззакониях со стороны власти, о том, как давят на оппозицию, что делали с партией «Сердце Молдовы» всю эту избирательную кампанию. Пусть те, кто являются организаторами и исполнителями политического заказа против нашей партии, не радуются, потому что им придется отвечать за все те преступления, которые они совершили против демократии, против жителей нашей страны. Это была непростая кампания, но я уверена, что сила народа позволит нам поменять наше будущее. Мы хотим, чтобы люди перестали бояться, чтобы наше межэтническое общество стало единым", - заявила Влах, партия которой входит в Патриотический блок.

Оказавшись перед угрозой потерять парламентское большинство, Санду и ее партия заявили о существовании угрозы со стороны России и усилили давление на оппозицию. Санду обвинила оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным силам. Против их лидеров начали возбуждать уголовные дела. С выборов были сняты оппозиционный блок "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией, а также партия "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова", которые критиковали Санду и ее правительство. За месяц перед выборами полиция провела около 3 тыс. обысков у оппозиционеров, в электоральной коррупции обвинили более 30 тыс. человек. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом 2025 года правящая ПДС внесла в закон о партиях поправки.