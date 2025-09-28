Наблюдатели за выборами в Молдавии сообщили об отказах в доступе на участки

За голосованием следят более трех тыс. наблюдателей

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Информационная платформа по наблюдению за парламентскими выборами в Молдавии Monitorizez.eu сообщила об отказах наблюдателям в доступе на ряд избирательных участков в Германии, Испании, Румынии и Франции. В воскресенье, 28 сентября, она зарегистрировала 243 нарушения, среди которых подкуп избирателей, незаконная агитация, использование административных ресурсов, неточности в избирательных списках и организованная доставка голосующих.

Monitorizez.eu является инициативой Союза юристов Молдавии, от которого на эти выборы были аккредитованы 1 218 человек. В целом за голосованием следят более трех тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций Евросоюза. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет бывший мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.