Экс-премьер Молдавии: Санду и ее партия терроризируют избирателей на выборах

Власти утратили доверие народа и от страха проиграть устроили террор для граждан, заявил Владимир Филат

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) терроризируют избирателей из страха проиграть проходящие в стране выборы в парламент. Об этом заявил журналистам на участке для голосования бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат.

"Власти утратили доверие народа и от страха проиграть устроили террор для граждан на выборах. В ходе избирательной кампании полиция провела тысячи обысков, снят с выборов ряд оппозиционных партий, причем последние две - за день до голосования. Для более чем 200 тыс. избирателей из Приднестровья открыто всего 12 участков на левом берегу Днестра, всего два участка открыто для сотен тысяч избирателей в России. Эти и другие грубые нарушения говорят о том, что Санду и партия не хотят уступать власть демократическим путем", - сказал Филат. Он дал старт политической карьере Санду, назначив ее в 2012 году министром в свой кабинет, а теперь жестко критикует за провалы в управлении страной.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая партия может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева. В ходе предвыборной кампании Санду и ее партия заявили о существовании угрозы со стороны России и усилили давление на оппозицию. Власти обвинили оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным силам. Против их лидеров начали возбуждать уголовные дела. С выборов были сняты оппозиционный блок "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией, а также партия "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова", которые критиковали Санду и ее правительство. За месяц перед выборами полиция провела около 3 тыс. обысков у оппозиционеров, в электоральной коррупции обвинили более 30 тыс. человек. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом этого года правящая ПДС внесла в закон о партиях поправки.