Лидер французской партии "Патриоты" назвал подобные обвинения России способом заранее оспорить результат в случае проигрыша партии Майи Санду

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Европейские СМИ транслируют нарративы о некоем "российском вмешательстве" в выборы в Молдавии, однако реальное вмешательство происходит именно со стороны Евросоюза. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Вы будете весь день слышать в СМИ, что эти выборы "стали жертвой российского вмешательства", что является способом заранее оспорить результат, если партия ультраевропейского президента Майи Санду проиграет сегодня вечером! Но правда заключается в обратном: в этих выборах было огромное вмешательство со стороны европейцев!" - написал он в X.

Политик напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как и глава Европейского совета Антониу Кошта регулярно посещали эту страну, при этом глава ЕК за 10 дней до прошедшего осенью 2024 года референдума о вступлении страны в ЕС объявила о выделении "рекордной помощи в размере 1,8 млрд евро". Отдельно Филиппо упомянул об участии в митинге по случаю Дня независимости Молдавии, который он интерпретировал как предвыборное мероприятие, президента Франции Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. "Представьте, если бы [президент РФ Владимир] Путин сделал то же самое!" - написал он.

"Настоящее вмешательство - электоральное, информационное, финансовое, медийное, юридическое, - очевидно, исходит от европейцев. Но в оруэлловском мире глобалистов нужно утверждать прямо противоположное и заранее создавать нарратив, который позволит потребовать отмены выборов, если молдаване проголосуют против европейских сил и предпочтут патриотические силы", - написал Филиппо, завершив свое послание традиционным призывом вывести Францию из ЕС и упразднить это объединение.

О предстоящих выборах

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, проевропейская Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным.

Оказавшись перед угрозой потерять парламентское большинство, Санду и ее партия заявили о существовании угрозы со стороны России и усилили давление на оппозицию. Санду обвинила оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным силам. Против их лидеров начали возбуждать уголовные дела. С выборов были сняты оппозиционный блок "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией, а также партия "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова", которые критиковали Санду и ее правительство. За месяц перед выборами полиция провела около 3 тыс. обысков у оппозиционеров, в электоральной коррупции обвинили более 30 тыс. человек. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом этого года правящая ПДС внесла в закон о партиях поправки.