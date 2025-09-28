Додон: власти Молдавии намерены по румынскому сценарию отменить итоги выборов

Бывший лидер республики отметил, что заявления молдавского президента Майи Санду о возможности аннулирования результатов выдают страх и панику в правящей партии

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности намерены отменить итоги парламентских выборов, как в соседней Румынии, где Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентской гонки. Об этом сообщил журналистам на участке для голосования, комментируя соответствующие высказывания Санду, бывший лидер республики Игорь Додон, который возглавляет крупнейшую в стране оппозиционную Партию социалистов.

"Видел, что Майя Санду уже заявила, что результаты парламентских выборов могут быть аннулированы, как это произошло в соседней Румынии. Это выдает страх и панику в рядах правящей партии, которая теряет власть. Победа оппозиции уже очевидна. И мы не должны позволить аннулировать наши голоса. Поэтому завтра в 12:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) ждем всех наших сторонников перед зданием парламента. Проведем мирный протест и защитим нашу победу", - сказал Додон.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящая партия может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией, созданный вокруг социалистов. В него вошли Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева. В ходе предвыборной кампании Санду и ее партия заявили о существовании угрозы со стороны России и усилили давление на оппозицию. Власти обвинили оппонентов в попытке государственного переворота, в стране были закрыты десятки телеканалов и информационных порталов, которые предоставляли слово оппозиционным силам. Против их лидеров начали возбуждать уголовные дела. С выборов были сняты блок "Победа", который выступает за восстановление отношений с Россией, а также партия "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова", которые критиковали Санду и ее правительство, причем последние две партии - за день до голосования. За месяц перед выборами полиция провела около 3 тыс. обысков у оппозиционеров, в электоральной коррупции обвинили более 30 тыс. человек. Ранее в Молдавии было запрещено снимать с выборов партии в период избирательной кампании, однако летом 2025 года правящая ПДС внесла в закон о партиях поправки.