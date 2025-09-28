Избирательный процесс идет в нормальной обстановке, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Явка на парламентских выборах в Молдавии к 12:00 (совпадает с мск) составила 589 тыс. человек или около 20% от общего числа избирателей. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

"Избирательный процесс проходит в нормальной обстановке. К этому времени в голосовании приняли участие 589 тыс. избирателей. <…> На участках за границей к урнам пришли 60 тыс. человек, а на участки для жителей Приднестровья - 5 тыс.", - сказала она. На парламентских выборах в 2021 году к этому времени к урнам пришли свыше 600 тыс. человек или 21%.

Текущее голосование завершится в 21:00. Для признания выборов состоявшимися в них должны принять участие больше трети избирателей.

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - 7%, независимым кандидатам - 2%.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главными оппонентами выступают Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы". Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии и партия "Гражданский конгресс". Пройти в парламент может также "Наша партия".