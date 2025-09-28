Среди них фотографирование бюллетеня для голосования, запрещенная в день выборов агитация, один случай подкупа избирателя, а также подвоз граждан к участкам

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила о регистрации трех десятков нарушений в ходе голосования на парламентских выборах. Среди них фотографирование бюллетеня для голосования, запрещенная в день выборов агитация, один случай подкупа избирателя, а также подвоз граждан к участкам и другие инциденты, информирует пресс-служба комиссии.

За голосованием следят более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций Евросоюза. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

Со своей стороны информационная платформа по наблюдению за парламентскими выборами Monitorizez.eu Союза юристов Молдавии сообщила о более двухстах нарушениях. Еще около полсотни выявили представители других организаций.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с Россией. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет бывший мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.