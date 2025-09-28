Это связано с мерами безопасности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Помехи в работе системы GPS могут наблюдаться в Берлине во вторник и среду на следующей неделе "из-за мер безопасности". Об этом сообщил ТАСС информированный источник в местной авиадиспетчерской службе.

"Возможные помехи могут отмечаться в Берлине в радиусе до 130 морских миль (примерно 240 км) из-за мер безопасности", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких именно мерах безопасности идет речь, кем они были введены и с чем связаны. Однако предупреждение об этом доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства Германии. По словам собеседника агентства, оно действует в период с 08:00 по местному времени (09:00 мск) вторника, 30 сентября, до 14:00 по местному времени (15:00 мск) среды, 1 октября.

Ранее авиационные службы Эстонии и Латвии предупредили о возможных сбоях в работе спутниковой навигационной системы и, соответственно, некорректной работе GPS в воздушном пространстве стран. В первом случае предупреждение действует до вечера 14 ноября, во втором - до утра 21 октября. Источники ТАСС в авиадиспетчерских службах балтийских стран не уточнили, с чем могут быть связаны возможные сбои, но подчеркнули, что стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме.