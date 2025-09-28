Члены избирательного бюро решили, что крест на его одежде выражает протест против молдавской правящей

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Мужчине отказали в возможности проголосовать на участке в испанском городе Валенсия на выборах в парламент Молдавии, так как его футболку посчитали агитирующей против партии президента республики Майи Санду. Об этом сообщил молдавский Telegram-канал "Бельцы 24".

По его данным, члены избирательного бюро посчитали, что желтая футболка с красным крестом без каких-либо надписей выражает протест против правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС). Председатель комиссии потребовала удалить гражданина с участка, обосновывая это тем, что он якобы нарушил общественных порядок.

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. К ним Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС может не сохранить большинство в законодательном органе, и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим.

Оппозиция Молдавии обвинила власти в искусственном сокращении числа избирательных участков на территориях, где они не пользуются поддержкой, и их увеличении в других местах. Также она обратила внимание на то, что исход выборов во многом будет решаться на участках в западных странах. В 2024 году это помогло Санду переизбраться на второй президентский срок, так как выборы внутри Молдавии она проиграла.