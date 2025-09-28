Бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что для фальсификации выборов власти отправили на зарубежные участки почти треть отпечатанных бюллетеней

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Автобусы массово подвозят избирателей в странах ЕС на участки для голосования на проходящих в воскресенье в Молдавии выборах в парламент. Об этом сообщил телеграм-канал "Бельцы-24", разместивший соответствующие видеозаписи и фотографии наблюдателей.

"На избирательных участках в Европе независимые наблюдатели сообщают о массовых организованных подвозах граждан. В частности, на участке №38/3 в Австрии прибытие автобусов с молдавскими номерами лично встретил председатель избирательной комиссии. В румынском Сибиу на пункт голосования люди также продолжают прибывать крупными группами на коммерческих автобусах. Аналогичные инциденты зафиксированы и в Чехии. Поступающие фото- и видеоматериалы демонстрируют, как прибывающие формируются в организованные группы и занимают очередь. Эти системные случаи, зарегистрированные одновременно в нескольких странах Евросоюза, ставят под сомнение честность и прозрачность процесса голосования за рубежом", - отмечается в репортаже. Ранее эксперты неоднократно предупреждали, что именно на заграничных участках власти могут предпринять основные попытки фальсификаций, как это произошло на выборах президента в прошлом году, которые Санду проиграла внутри страны, так же провалился и организованный властями референдум о вступлении в ЕС. Натянуть необходимые для переизбрания проценты удалось за счет зарубежных участков, где во втором туре неожиданно была зарегистрирована рекордная явка в 300 тыс.

Бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что для фальсификации выборов власти отправили на зарубежные участки почти треть отпечатанных бюллетеней - около 800 тыс. Он напомнил о недавнем скандале, когда в одной из типографий Кишинева нашли уже проштампованные в пользу правящей партии бюллетени.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван, и почти втрое сократить число участков для жителей Приднестровья. При этом ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. На прошлогодних выборах президента на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать, а в Молдавии закрыли мосты через Днестр, чтобы не пропускать приднестровцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.