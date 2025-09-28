Наиболее тяжелая ситуация на мостах между городами Резина и Рыбница

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Молдавские избиратели из Приднестровья сообщили об усиленных проверках на дорогах к избирательным участкам на левом берегу Днестра. Об этом рассказали очевидцы телеканалу "Первый Приднестровский".

"Проверяли машину полностью, поднимали капот. <…> Досматривали 20 минут", - рассказал после возвращения с избирательного участка один из местных жителей. Пожилые женщины жаловались, что вынуждены были добираться пешком из-за длинной автомобильной пробки, сформировавшейся перед молдавским КПП, где в обычные дни не проверяют документы и автомобили. "Это далеко не демократия, они просто нас боятся", - сказала она.

Наиболее тяжелая ситуация, по данным телеканала, на мостах между городами Резина и Рыбница, а также возле города Каменка. "Очень много машин возвращаются обратно. То страховка не та, то еще чего-то. Там где-то 10-15 полицейских. Дорогу перекрыли шлагбаумом. Люди в очереди", - рассказала жительница Каменки.

Ранее власти Молдавии проинформировали о начале ремонтных работ сразу на шести мостах через Днестр, а также сократили количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в 3 раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. На прошедших осенью прошлого года выборах президента Молдавии участие приднестровцев в выборах искусственно блокировалось с помощью анонимных звонков с угрозами подрыва моста между Резиной и Рыбницей.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом считается Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Владимиром Ворониным, и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.