В Молдавии явка на парламентских выборах превысила 33%

Выборы могут считаться состоявшимися

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на парламентских выборах в Молдавии превысила 33%, необходимых для признания голосования состоявшимся. Об этом свидетельствуют предварительные данные информационной системы, которая обновляет данные на сайте Центральной избирательной комиссии в реальном времени.

К этому времени на избирательные участки в Молдавии пришли свыше 962 тыс. человек, за границей в голосовании приняли участие 132 тыс. человек. Из них 42 тыс. отдали свои голоса на 75 участках в Италии. В России, где проживают сотни тысяч молдаван, было открыто всего 2 избирательных участка, на которых смогут проголосовать не больше 10 тыс. граждан Молдавии. Сейчас этим правом в Москве успели воспользоваться свыше 2780 человек.

Ранее молдавская оппозиция назвала сокращение числа избирательных участков дискриминационным и связала его с политическими предпочтениями проживающих в России граждан республики, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди, и не все успели проголосовать. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии. По ее словам, исходя из анализа явки на трех предыдущих выборах и текущих запросов, для обеспечения прав граждан Молдавии в России необходимо открыть не менее девяти избирательных участков в ключевых российских городах.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить контроль над парламентом. Ее главными оппонентами выступают Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов, Партия коммунистов и партия "Будущее Молдовы". Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии и партия "Гражданский конгресс". Пройти в парламент может также "Наша партия".