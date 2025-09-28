Союз юристов: в Молдавии ограничили допуск наблюдателей на участки в странах ЕС

Наблюдателей не впускают, ссылаясь на то, что их нет в списках, хотя по закону они имеют право свободного доступа ко всем избирательным процедурам

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии не пропускают наблюдателей на участки, открытые в странах ЕС для проведения выборов в парламент Молдавии. Об этом сообщил осуществляющий мониторинг голосования Союз юристов Молдавии.

"Союз юристов Молдовы заявляет о грубых нарушениях: председатели избирательных участков за границей блокируют доступ аккредитованных национальных наблюдателей. По словам представителей организации, а именно Максима Лебединского, наблюдателей не впускают, ссылаясь на то, что их нет в списках, хотя по закону они имеют право свободного доступа ко всем избирательным процедурам. Юристы призывают ЦИК срочно вмешаться и прекратить эти нарушения, подрывающие прозрачность голосования", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале союза.

Бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что для фальсификации выборов власти отправили на зарубежные участки около 800 тысяч бюллетеней. Он напомнил о недавнем скандале, когда в одной из типографий Кишинева нашли уже проштампованные в пользу правящей партии бюллетени.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван, и почти втрое сократить число участков для жителей Приднестровья. При этом ЦИК Молдавии увеличил количество избирательных участков за границей с 234 до 301, в основном в западных странах. На прошлогодних выборах президента на двух участках в Москве сформировались огромные очереди, и не все успели проголосовать, а в Молдавии закрыли мосты через Днестр, чтобы не пропускать приднестровцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.