Езраса обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, брат католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (Нерсисян) внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта, в частности, обвиняют Езраса в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичной поддержке РФ.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.