Случаи зафиксировали в Бельгии, Италии, Румынии, США и Испании

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Анонимные угрозы о минировании поступили на ряд избирательных участков во время парламентских выборов в Молдавии, сообщает пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

"Поступили сообщения об угрозах взрывов <…> Случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что госучреждения были подготовлены к таким угрозам. "Камеры видеонаблюдения, установленные на избирательных участках, работают и фиксируют избирательные процедуры, чтобы они оставались неприкосновенными до возобновления процесса голосования", - уточняется в сообщении.