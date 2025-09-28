Запрет будет действовать круглосуточно с 29 сентября по 3 октября

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Воздушное пространство Дании будет закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. Запрет вводится в связи с проведением в Дании саммита ЕС 1 - 2 октября, сообщает управление транспорта.

"В связи с инцидентами с дронами, произошедшими за последние 24 часа, и предстоящим саммитом ЕС на всей территории Дании будет введен временный запрет на все полеты БПЛА с понедельника, 29 сентября, по пятницу, 3 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Запрет будет действовать круглосуточно. В особых случаях операторы беспилотников смогут подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов.

Воздушное пространство закрыто в соответствии с положениями Закона о гражданской авиации, который предоставляет министру транспорта право закрыть как все воздушное пространство, так и его части, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности. Нарушение запрета может повлечь за собой штраф или тюремное заключение на срок до двух лет, говорится в пресс-релизе. Ограничения не распространяются на полеты военных БПЛА, государственную авиацию с использованием дронов, включая полицейские и экстренные операции с использованием беспилотников, а также муниципальные и региональные операции с использованием БПЛА в чрезвычайных ситуациях и в сфере здравоохранения.

Ранее в Дании сообщалось о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп и у авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами.