Владимир Филат отметил слабую активность за границей и в Кишиневе

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат отметил активность электората оппозиционных партий на проходящих в республике парламентских выборах.

"Мы имеем селективную мобилизацию с доминированием избирателей пожилого возраста из сельской местности. <…> Кто проигрывает? Прежде всего Партии действия и солидарности (ПДС), оставшаяся без избирателей за рубежом и Кишинева", - написал Филат в Telegram-канале.

Такие выводы он сделал на основании данных Центральной избирательной комиссии о явке, которые разделяют избирателей по территориальному, возрастному и гендерному признаку. Согласно этим данным, активность избирателей усилилась и к 13:00 (совпадает с мск) превысила показатели парламентских выборов 2021 года и президентских в 2024 году.

Он отметил слабую активность за границей и в Кишиневе. "Хотя промежуток 12:00-16:00 традиционно считается пиковым, мобилизация остается слабой. Текущие оценки показывают лишь 280-300 тыс. избирателей за рубежом, значительно ниже цели ПДС в 400 тыс. Таким образом, ПДС теряет именно тот сегмент, который обеспечил победу в 2021 году", - отметил Филат. Эти тенденции, по его словам, негативно скажутся также на результатах прозападного блока "Альтернатива" и "Нашей партии".

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная ПДС может не сохранить контроль над парламентом. Ее главными оппонентами является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.