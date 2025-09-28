ХАМАС заявил, что потерял связь с двумя израильскими заложниками в Газе

Радикальное палестинское движение утверждает, что жизни пленников под угрозой, и требует от Израиля прекратить удары для их эвакуации

ТУНИС, 28 сентября. /ТАСС/. Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщило, что потеряло связь с двумя удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками - Омри Мираном (также имеет гражданство Венгрии) и Матаном Ангрестом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"<...> Связь с двумя заложниками (Омри Мираном и Матаном Ангрестом) прервана в результате жестоких военных операций и атак в районах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава, происходивших в течение последних 48 часов", - отмечается в тексте.

Движение утверждает, что жизни двух израильских заложников под угрозой, и требует от Израиля прекратить удары для их эвакуации.

"Жизни двух заложников находятся в опасности. Оккупационные войска должны немедленно отойти к югу от 8-го шоссе и прекратить авиаудары на 24 часа начиная с 18:00 сегодняшнего дня до тех пор, пока не будет предпринята попытка эвакуировать двух заложников", - говорится в заявлении.

Эс-Сабра и Телль-эль-Хава - жилые кварталы, расположенные в южной части города Газа. В последние дни они подвергались интенсивным обстрелам со стороны израильских сил.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия страны начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над этим населенным пунктом и разгром остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС.

По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.