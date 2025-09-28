Суд окончательно исключил из участия в выборах партию "Великая Молдова"

Лидер партии Виктория Фуртунэ отметила, что опротестует это решение в Высшей судебной палате

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Суд оставил в силе решение ЦИК о снятии с выборов в парламент партии "Великая Молдова".

"Апелляционная палата оставила в силе решение ЦИК об исключении партии с выборов", - сообщила журналистам ее лидер Виктория Фуртунэ. Она добавила, что опротестует это решение в Высшей судебной палате, однако ранее уже призвала избирателей не голосовать за ее партию на выборах, так как их голоса будут аннулированы и перераспределены в пользу правящей Партии действия и солидарности.

Центризбирком мотивировал свое решение подозрениями в незаконном финансировании "Великой Молдовы". Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности. В августе ЦИК уже пытался отстранить "Великую Молдову" от выборов, однако она смогла оспорить этот вердикт в Высшей судебной палате.

26 сентября по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена от участия в выборах партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать партии с выборов в период избирательной кампании, однако летом этого года в закон были внесены поправки.