МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский блогер Макс Комикадзe, который снимал пародии на Владимира Зеленского, внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта, в частности, обвиняют его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержке России и распространении пропаганды.

Пародии Комикадзe на Зеленского начали выходить летом 2022 года. В некоторых из них принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В одном из таких роликов Зеленский в исполнении Комикадзe просит Кадырова принять его в батальон "Ахмат", но получает отказ.

В базу данных также попала видеоблогер Елена Колотилова, известная под псевдонимом "Мама отличника".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.