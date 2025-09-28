Задача эксперимента - испытание передовых военных технологий, направленных на полное уничтожение бункеров противника, пишет газета

ГОНКОНГ, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские инженеры впервые в мире провели лабораторный эксперимент, анализирующий последствия нанесения тройного ядерного удара по цели, размещенной глубоко под землей. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), задача эксперимента - испытание передовых военных технологий, направленных на полное уничтожение бункеров противника.

Как отмечает издание, группа, которую возглавляет доцент Инженерного университета Народно-освободительной армии Китая в Нанкине Сюй Сяохуэй, разработала первую в мире систему, способную моделировать последствия многократных ядерных взрывов, в частности, удара трех ядерных боеголовок по одной и той же подземной цели.

В июне американские военные нанесли удар по иранским ядерным объектам, сбросив несколько мощных бомб, способных разрушать бункеры. SCMP указывает, что, хотя официальные лица США заявляли, что объекты были полностью уничтожены, появились данные, что основная часть этих объектов, вероятно, уцелела. Это значит, что даже самое мощное обычное вооружение может оказаться неспособным уничтожить укрепленные подземные цели на большой глубине.

Участники группы, которую возглавляет Сюй Сяохуэй, утверждают, что новое маломощное высокоточное ядерное оружие, проникающее в грунт, уже имеется в арсенале некоторых стран, в частности США, и разрабатывается в других государствах. Однако до сих пор подобные многократные ядерные удары существовали только в теории - ни одна страна не обладала надежным способом физического моделирования такой атаки. Китайские ученые утверждают, что смогли создать новую испытательную систему на основе вакуумной камеры, которая позволяет их моделировать.

Они пришли к выводу, что для достижения точных, синхронизированных ударов несколькими ядерными боеголовками потребуется использовать передовое вооружение, включая гиперзвуковые высокоточные системы доставки, передовые системы управления полетом и синхронизации времени, а также надежные системы управления, контроля и связи для координации последовательности детонации боеголовок. Согласно исследованию, эти возможности не имеют традиционные ядерные вооружения, "но некоторые современные вооружения, развернутые в последнее время, могли бы решить эти проблемы", полагают авторы исследования.