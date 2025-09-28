ЦИК Молдавии: на выборах за девять часов проголосовали более 1,1 млн человек

Свыше 40% зарегистрированных избирателей приняли участие

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 40% зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании на парламентских выборах в Молдавии к 16:00 (совпадает с мск), что сопоставимо со вторым туром президентских выборов в 2024 году, когда показатель к этому времени составил 43%.

"К 16:00 в выборах приняли участие свыше 1,1 млн избирателей. Голосование проходит активно во всех избирательных округах страны", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная ПДС может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьера Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет экс-мэр второго по величине города Бельцы Ренато Усатый.