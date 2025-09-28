Они добиваются выделения "миллиардов долларов" на льготы для нелегальных мигрантов, указал американский вице-президент

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Демократическая партия США угрожает спровоцировать временное прекращение работы федерального правительства (шатдаун), добиваясь выделения миллиардов долларов на льготы для нелегальных мигрантов. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, американцам следует уделить внимание тому факту, что демократы угрожают прекратить работу всего правительства, поскольку хотят предоставить нелегальным мигрантам льготы в сфере здравоохранения на миллиарды долларов", - отметил он.

"Я никогда не видел ничего похожего. Я никогда не видел, чтобы политическая партия открыто заявляла о желании прекратить всю важную работу правительства. И они хотят использовать это в качестве рычага, чтобы получить больше денег на льготы в сфере здравоохранения для нелегальных мигрантов", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп намерен 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в конгрессе с целью обсуждения мер по предотвращению приостановки работы федерального правительства. 19 сентября Трамп допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования. Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы некоторых правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.