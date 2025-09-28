Президент страны Дональд Трамп ранее обвинил сотрудников бюро в провокациях, заявив, что в толпе протестующих находилось 274 агента ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Конгресс США ведет расследование того, какую роль Федеральное бюро расследований (ФБР) сыграло во время штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в эфире телеканала CNN.

Ранее на этой неделе Трамп обвинил сотрудников ФБР в провокациях во время штурма Капитолия, заявив, что в толпе протестующих находилось 274 агента ведомства, которые действовали в роли подстрекателей. "Есть много новых вопросов <...> есть видео, по которым ведутся споры, - сказал Джонсон. - Каким образом некоторые из этих людей были причастны [к беспорядкам]? Подстрекали ли они толпу, открывали ли ворота, чтобы пустить их [протестующих] внутрь? Есть вопросы, и на них необходимо получить ответы".

После беспорядков 6 января Палата представителей Конгресса США сформировала специальный комитет, расследовавший ситуацию вокруг штурма Капитолия. Джонсон указал, что в Конгрессе в настоящее время ведет работу специальный двухпартийный подкомитет, который "изучает работу предыдущего комитета [Конгресса] по 6 января, потому что в нем было много предвзятости и подтасовок".

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.