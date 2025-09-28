Орбан: Венгрия и Словакия будут бороться с "разжигающими войну" чиновниками

Страны продолжат совместно защищать общие ценности, указал премьер-министр

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Венгрия и Словакия продолжат совместно защищать общие ценности и бороться с "разжигающими войну" чиновниками из Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня перед лицом нелегальной миграции, воук-идеологии (идеология с либеральной и гендерной повесткой - прим. ТАСС) и разжигающими войну бюрократами в Брюсселе мы продолжим защищать наш суверенитет, наши ценности и наше будущее", - написал он в Х.

Помимо этого, госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач привел слова Орбана о том, что "Брюссель стал военным проектом". По его словам, желание ЕС "победить Россию на восточном фронте рискует повторить катастрофические ошибки прошлого". Отмечается, что ЕС "хочет принудить" Венгрию совершить эти ошибки, но Будапешт будет этому сопротивляться.

Встреча Орбана с премьер-министром Словакии Робертом Фицо произошла на торжественной церемонии по случаю 130-летия моста Марии Валерии через Дунай, соединяющего словацкий город Штурово и венгерский город Эстергом. Премьер Венгрии подчеркнул, что этот мост, который был дважды разрушен во время мировых войн, является "живым символом общей силы и стойкости" двух народов.