Сотрудники правоохранительных органов республики зафиксировали свыше 140 нарушений

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция Молдавии оштрафовала мэра одного из городов в районе Яловены за агитацию в пользу политической партии в день голосования на выборах в парламент. Об этом сообщила пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

В целом в воскресенье сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано свыше 140 нарушений, среди которых подкуп и организованная перевозка избирателей, порчи штампов и бюллетеней, а также случаи отсутствия избирателей в основных списках.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, прозападная Партия действия и солидарности может не сохранить контроль над парламентом. Ее главным оппонентом является Патриотический блок, выступающий за восстановление отношений с РФ. В него вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов Республики Молдова во главе с экс-президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдовы" бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Шансы попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в который вошли Движение национальной альтернативы мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука. Пройти в парламент может также "Наша партия", которую возглавляет бывший мэр второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатый.