ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече военного министра страны Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния 30 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Мы получили от Белого дома подтверждение того, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник", - говорится в касающемся планируемой встречи документе, с которым ознакомились журналисты издания. Участие Трампа потребует принятия дополнительных мер безопасности, отмечается в материале.

Трамп ранее заявил, что не видит ничего необычного в упомянутой встрече. На ней, по словам американского лидера, в частности, будут обсуждать "новейшие системы и так далее", подробностей он не привел.

Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Как уточнили собеседники издания, даже ключевые военачальники не "знают, какова причина встречи". Как подчеркивалось в публикации, этот шаг министра "вызвал смятение и тревогу" в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку некоторых ключевых сотрудников Пентагона. Как отмечал один из источников, "люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает".

С момента вступления в должность Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в Пентагоне "царит тотальный хаос", вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями.