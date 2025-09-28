Как передал телеканал, самолеты выпустили ракеты по базам шиитских бойцов на равнине Сахль-эль-Джермук и в ущелье Вади-эль-Ахдар

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере три массированных удара по предполагаемым военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передал телеканал Al Hadath, самолеты выпустили ракеты по базам шиитских бойцов на равнине Сахль-эль-Джермук и в ущелье Вади-эль-Ахдар. Очевидцы сообщили о сильных взрывах, которые были слышны в этой местности. Клубы густого дыма поднимаются сейчас в небо из районов, подвергшихся авианалету. Сведений о жертвах и пострадавших не приводится.

По информации телеканала, израильские самолеты остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и пограничной с Сирией горной местностью.

26 сентября авиация Израиля уничтожила в районе Баальбека подземное предприятие "Хезболлах", где производились и хранились высокоточные ракеты.

21 сентября при ударе израильского беспилотника по городу Бинт-Джбейль на юге Ливана были убиты пять человек, в том числе трое детей.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 248 человек и 675 получили ранения, в том числе 11 детей.