По словам украинского парламентария Романа Костенко, если Россия оставит свои войска по линии соприкосновения, то Киеву нужно держать большую армию до 800 тыс. военных

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мобилизацию и военное положение не отменят на Украине даже после заключения перемирия или достижения мира. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки .

"Если кто-то думает, что перемирие - и сразу все процессы вернулись к 2021 году и все будет так же, то точно нет. Например, отменят ли сразу военное положение? Я сомневаюсь, потому что Россия никуда не денется <...>. Если она оставит свои войска по линии соприкосновения <...>, то нам точно нужно держать большую армию - не меньше 800 тыс., а может 600 тыс. или 700 тыс., смотря, какие гарантии безопасности там будут, но большую армию", - сказал он в эфире YouTube-канала "Говорит большой Львов".

Говоря о мобилизации, Костенко рассказал, что власти не только ее продолжат, но и мобилизуют раненых солдат ВСУ. "Потом, отменится ли мобилизация? Это вопрос достаточно сложный. Нам нужно будет точно демобилизовать людей, которые служат с первых дней, это будет этапами, а не так, что всех сразу распустили. <...>. Но нужно же, чтобы на их место пришел кто-то другой. Поэтому будут мобилизоваться люди, которые должны прийти. Я думаю, будут мобилизованы раненые ребята. Их мобилизуют", - продолжил депутат.

По его словам, Украина будет оставаться в процессе мобилизации достаточно долго. "Если кто-то ожидает, что что-то изменится с перемирием, и жизнь станет, как в 2022 году - нет, мы столкнемся с другими проблемами - экономическими, социальными и так далее", - подытожил он.

2 сентября замглавы офиса Зеленского Павел Палиса также заявил, что украинские власти продолжат мобилизацию населения, даже если наступит прекращение огня.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.