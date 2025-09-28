Колумнист британского сайта UnHerd подчеркнул, что молдавский президент Майя Санду является лишь "прокси" и способствует распространению соответствующего нарратива в стране

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Принуждение Молдавии со стороны Евросоюза и Североатлантического альянса к выбору между Западом и Россией приведет ее к краху, как это было на Украине. Такую точку зрения изложил колумнист британского сайта UnHerd Томас Фази.

"Принуждение Украины к выбору между Западом и Россией - именно то, что привело ее к краху. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией", - написал он в Х.

Помимо этого, Фази подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду является лишь "прокси" и способствует распространению соответствующего нарратива в стране.