Президент Ирана сделал это, чтобы она лично убедилась в соблюдении прав женщин в стране

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе интервью пригласил американскую ведущую телеканала Fox News Марту Маккалум посетить исламскую республику, чтобы та лично убедилась в соблюдении прав женщин в стране.

"Я думаю, что вам будет здорово посетить Иран, потому что то, что вам показали об Иране, то, что говорят [западные] разведслужбы и прочие, это что-то довольно далекое от реальной ежедневной жизни в Иране", - ответил Пезешкиан на вопрос телеведущей о правах женщин в Иране.

Он отметил, что у женщин в исламской республике много свобод. "Пять женщин сейчас работают в иранском правительстве, администрации, и текущее правительство будет продолжать защищать их права и бороться за равноправие", - добавил президент.