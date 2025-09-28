Армия Израиля заявила о новом ударе по объекту "Хезболлах" в Ливане

Целью атаки был склад с оружием, уточнили в пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сентября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки был склад с оружием, использовавшийся шиитской организацией "Хезболлах". Цель располагалась на юге республики.

По версии израильской стороны, объект использовался "для подготовки и осуществления террористических атак против Государства Израиль".

"Присутствие этих объектов террористической инфраструктуры является нарушением соглашений [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любых угроз, возникающих перед Государством Израиль", - заявили в армии.