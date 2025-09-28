По данным телеканала, всех жителей здания заранее эвакуировали

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Многоэтажный дом в районе Телль-эль-Хава на юге города Газа полностью разрушен в результате удара по нему израильских ВВС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, все жители высотки, которая носила название "Бурдж-Мекка", были заранее эвакуированы из здания после поступившего предупреждения от представителя командования израильской армии. Они перемещены в гуманитарную зону, которая создана в южной части города Хан-Юнис.

Всего с начала наступательной операции в административном центре палестинского анклава было уничтожено 25 высоток. По версии израильских военных, радикалы из палестинского движения ХАМАС превратили многоэтажные здания в свои командно-наблюдательные пункты и используют их для ведения снайперского и противотанкового огня.

Во второй половине дня под обстрел израильской артиллерии попали палестинцы, получавшие продукты питания в центре распределения гуманитарной помощи на юге Газы. В результате погибли шесть человек.

По данным палестинского Минздрава, всего в воскресенье в городе и его окрестностях были убиты свыше 40 человек. В субботу жертвами израильских атак стали 79 палестинцев и еще 379 пострадали.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наступательной операции израильских ВС в городе Газа с целью окончательного разгрома военной структуры ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. По данным агентства Maan, тысячи палестинцев выехали из Газы, однако в осажденном городе остается еще не менее 900 тыс. человек.