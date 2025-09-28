Его члены рассматривают эти действия как сознательную попытку сорвать избирательный процесс

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Патриотический блок, созданный вокруг Партии социалистов Молдавии, осудил провокации на избирательных участках для жителей Приднестровья с целью помешать им участвовать в выборах в парламент.

"Патриотический блок решительно осуждает провокации, связанные с блокированием и так называемым "минированием" избирательных участков, предназначенных для граждан из Приднестровья. Мы рассматриваем эти действия как сознательную попытку сорвать избирательный процесс и лишить десятки тысяч граждан их конституционного права на голос", - говорится в документе в Telegram-канале блока. Его авторы отметили, что подобные действия правящей Партии действия и солидарности были отмечены в "2020, 2021, 2024 годах, когда власть и ее сателлиты использовали фальшивые сообщения о минировании и административное давление, чтобы снизить явку на участках, где им не выгоден голос избирателя. Сегодня они снова прибегают к тем же грязным приемам, доказывая, что ничего не изменилось - страх проигрыша толкает их на подрыв самой сути демократии".

Патриотический блок потребовал от властей немедленно обеспечить безопасность избирательных участков и не допустить повторения саботажа выборов, ставшего позором 2021 года. И привлечь к ответственности их виновников.

Избирательные участки для приднестровцев на парламентских выборах в Молдавии неоднократно прерывали работу после звонков неизвестных о минировании. Также на мостах через Днестр молдавская полиция создавала препятствия для передвижения жителям Приднестровья. В связи с этим МИД непризнанной республики обратился за помощью к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим посредникам на переговорах по урегулированию конфликта с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы снять все искусственные ограничения со стороны Кишинева и реально обеспечить права и свободы жителям Приднестровья.