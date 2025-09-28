Ван И: Китай готов вместе с КНДР противостоять всем формам гегемонизма

Страна высоко ценит поддержку Пхеньяном ключевых интересов и озабоченностей Пекина, указал глава МИД КНР

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китай готов совместно с КНДР противостоять всем формам гегемонизма и высоко ценит поддержку Пхеньяном ключевых интересов и озабоченностей Пекина. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Китайская сторона высоко ценит твердую поддержку КНДР ключевых интересов и серьезных озабоченностей Китая, а также поддержку инициатив строительства сообщества единой судьбы человечества, глобального развития, безопасности, цивилизации и управления, выдвинутых генеральным секретарем Си Цзиньпином. Китай готов совместно с корейской стороной укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных делах, противостоять всем формам гегемонизма, защищать общие интересы обеих сторон и международную справедливость", - сказал китайский министр, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Ван И также ознакомил главу МИД КНДР с внутриполитической обстановкой в Китае, указав на то, что обе страны могут усилить обмен опытом в государственном управлении.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи находится с рабочим визитом в Китае 27-30 сентября.