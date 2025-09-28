Первой отставкой стало отстранение командира 60-й отдельной механизированной бригады и назначение вместо него бывшего "азовца", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кадровые чистки начались в 3-м армейском корпусе ВСУ, первой отставкой стало отстранение командира 60-й отдельной механизированной бригады и назначение вместо него бывшего "азовца" ("Азов" признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Стоило ожидать, что командующий 3-го армейского корпуса Билецкий попытается окружить себя равными по интеллекту. Естественно, он со временем избавится от классических военачальников в подчиненных бригадах, чтобы те не мешали ему вести войну в угоду политической повестки и с упором на пиар-кампанию. Первой ласточкой стал комбриг 60-й омбр ВСУ полковник Андрей Бородин, отстраненный за провалы на рубцовском направлении", - сказал собеседник агентства.

По его информации, командиром 60-й механизированной бригады ВСУ назначен подполковник Дмитрий Рогозюк. "Он выходец из радикальной фанатской среды. Рогозюк долгое время состоял в "Азове", потом в 3-й штурмовой бригаде. До настоящего времени Рогозюк был начальником оперативного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ", - добавил он.

В силовых структурах отметили, что "исходя из всех этих данных, сразу становится понятен низкий уровень формируемого управления в бригадах 3 АК". "Это отъявленные нацики и непрофессиональные военные, чья задача будет в угоду западных спонсоров "задвухсотить" как можно больше украинцев", - уточнил он.