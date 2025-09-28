Мэр Нью-Йорка отказался от переизбрания на второй срок

Эрик Адамс заявил, что "постоянные спекуляции СМИ" помешали ему собрать "необходимое для проведения серьезной предвыборной кампании" количество средств

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что выходит из предвыборной гонки и таким образом отказывается от планов на переизбрание на пост главы мегаполиса.

"Несмотря на все то, чего мы достигли, я не могу больше продолжать свою предвыборную кампанию", - сказал он в видеообращении, опубликованном в X.

Глава мегаполиса заявил, что "постоянные спекуляции СМИ" помешали ему собрать "необходимое для проведения серьезной [предвыборной] кампании" количество средств.

Адамс не стал в своем заявлении поддерживать кого-либо из кандидатов на пост главы города, однако призвал жителей Нью-Йорка выбирать лидеров "не по обещаниям", а по реальным результатам. Мэр Нью-Йорка также сказал, что несмотря на завершение своей предвыборной кампании, он "продолжит бороться" за Нью-Йорк и служить обществу.

С выходом Адамса из предвыборной гонки на пост главы мегаполиса претендуют три человека - кандидат от демократов Зохран Мамдани, бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и кандидат от республиканцев Кертис Слива. Согласно последним опросам общественного мнения, Мамдани лидирует в предвыборной гонке с отрывом порядка 20%. В июле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит, чтобы Мамдани, который называет себя "демократическим социалистом", был избран градоначальником. Выборы мэра Нью-Йорка пройдут в ноябре.

Адамс избирался на пост мэра от Демократической партии, однако на этих выборах баллотировался в качестве независимого кандидата. После возвращения Трампа в Белый дом Адамс публично высказывался в его поддержку. В апреле суд Нью-Йорка по требованию Минюста закрыл возбужденное в сентябре 2024 года дело против Адамса по обвинениям в коррупции. Вместе с тем рейтинги действующего мэра Нью-Йорка были ниже, чем у основных конкурентов.