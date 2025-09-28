Президент США указал, что "арабский мир", Израиль и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху хотят мира

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры об урегулировании в секторе Газа уже находятся на заключительном этапе. Об этом он заявил в интервью журналистам портала Axios.

По его словам, упомянутые консультации сейчас уже "на завершающей стадии", что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

"Все собрались, чтобы достичь сделки, но нам все еще нужно добиться этого", - отметил американский лидер.

"Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира и Биби (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС) хочет мира", - добавил Трамп.

"Отлично, что арабские страны взаимодействуют с нами в этом вопросе. [Радикальное палестинское движение] ХАМАС с ними. Оно очень уважает арабский мир", - подчеркнул президент США.

"Если нам это удастся, это будет великий день для Израиля и для всего Ближнего Востока, - добавил Трамп, говоря об урегулировании в секторе Газа. - Это будет первая возможность добиться настоящего мира на Ближнем Востоке. Но сначала нам нужно добиться этого".

28 сентября Трамп написал в Truth Social: "У нас есть реальный шанс добиться на Ближнем Востоке чего-то великого. Впервые все настроены на что-то особое. Мы этого добьемся". В последние дни Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.