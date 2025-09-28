Додон объяснил, зачем в Молдавии граждан пугают беспорядками

Власти боятся ответственности за провокации и фальсификации, допущенные в ходе выборов в парламент, сообщил бывший президент страны

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии запугивают граждан возможными беспорядками со стороны оппозиции, так как боятся ответственности за провокации и фальсификации, допущенные в ходе выборов в парламент. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, который является лидером Партии социалистов, вокруг которой создан блок, выступающий против антироссийской политики президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности.

"Власти боятся поражения на выборах и пытаются запугать оппозицию. Блок и входящие в него партии всегда протестовали мирно и никогда не допускали насилия и беспорядков, у нас достаточно опыта в проведении массовых протестов, чтобы контролировать ситуацию. В отличие от ряда членов правящей Партии действия и солидарности, которые гордятся участием в беспорядках после выборов 2009 года, когда сторонники проевропейских партий сожгли и разгромили парламент и резиденцию президента", - сказал Додон. Ранее он призвал сторонников блока выйти 29 сентября к зданию парламента, чтобы выступить против фальсификации выборов со стороны властей.

Патриотический блок выступил с заявлением, в котором осудил провокации на избирательных участках для жителей Приднестровья с целью помешать им участвовать в выборах в парламент. Его авторы напомнили, что подобные действия правящей Партии действия и солидарности были отмечены в 2020, 2021, 2024 годах, когда власти использовали фальшивые сообщения о минировании и административное давление, чтобы снизить явку на участках, где им не выгоден голос избирателя.

Патриотический блок потребовал от властей немедленно обеспечить безопасность избирательных участков и не допустить повторения саботажа выборов 2021 года, а также привлечь к ответственности виновников.

Избирательные участки для приднестровцев на парламентских выборах в Молдавии неоднократно прерывали работу после звонков неизвестных о минировании. Также на мостах через Днестр молдавская полиция создавала препятствия для передвижения жителей Приднестровья. В связи с этим МИД непризнанной республики обратился за помощью к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим посредникам на переговорах по урегулированию конфликта с просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы снять все искусственные ограничения со стороны Кишинева и реально обеспечить права и свободы жителям Приднестровья.