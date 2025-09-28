Силовики республики блокируют проезд с помощью бетонных блоков и дорожных знаков

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Военные Приднестровья обвинили Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта и игнорировании обращений. Об этом говорится в заявлении делегации Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией.

"Делегация в ОКК обращает внимание всех участников работы ОКК на множественные нарушения режима в Зоне безопасности <...> силовыми органами Республики Молдова в течение 28 сентября сего года. В отношении жителей Приднестровья <...> применяются массовые ограничения передвижения, <...> создание искусственных ограничений в виде установления бетонных блоков и дорожных знаков, иных ограничений, а также под предлогом минирования объектов в Зоне безопасности", - говорится в заявлении.