В частности, Асаад аш-Шейбани осудил вмешательство еврейского государства в события в южной провинции Эс-Сувейда

БЕЙРУТ, 28 сентября. /ТАСС/. Израиль своими военными действиями против Сирии препятствует достижению двустороннего соглашения по мерам безопасности. Об этом заявил телеканалу CNN Arabic министр иностранных дел и по делам эмигрантов в переходном правительстве арабской республики Асаад аш-Шейбани.

"Израиль отвечает на наши усилия по стабилизации обстановки налетами и угрозами, - сказал он. - Эти атаки затрудняют путь к нормализации сирийско-израильских отношений".

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, в Дамаске "были ошеломлены, когда Израиль начал наносить удары по сирийской территории после падения в декабре прошлого года [режима бывшего президента Башара] Асада".

"Мы не представляем угрозы никому в регионе, включая Израиль, однако провозглашенная нами новая политика сотрудничества и мира неожиданно столкнулась с этими угрожающими атаками", - подчеркнул аш-Шейбани. По его словам, "в такой ситуации вести разговор о нормализации в рамках так называемых Авраамовых соглашений довольно сложно".

Министр осудил вмешательство Израиля в события в южной провинции Эс-Сувейда, где сирийское правительство столкнулось в середине июле "с эскалацией насилия на межконфессиональной почве".

"Израиль, поддержав незаконные группировки, препятствовал мерам сирийских властей по решению возникших проблем между местными друзами и бедуинами, - утверждал он. - Эти действия только осложнили ситуацию и поставили друзов в крайне затруднительное положение".

Как заявил аш-Шейбани, "существование сильной и единой Сирии будет способствовать укреплению региональной безопасности, что принесет пользу Израилю".

17 сентября аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер провели в Лондоне третий раунд переговоров под эгидой США. Стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.