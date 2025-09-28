Кроме того, силовики задержали шестерых сторонников террористической группировки

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Турецкая разведка, контртеррористическое бюро МВД и Сирийская служба внутренней безопасности провели в Сирии операцию против сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как говорится в заявлении МВД Турции, восемь из 14 подозреваемых были ликвидированы.

"Было установлено, что семья из 14 человек, принявшая взгляды террористической организации ИГ, арендовала автомобиль нашего гражданина по имени Бинали Аслан, который впоследствии был ими убит, пересекла границу с Сирией. Было установлено, что подозреваемые находились по адресу в городе Атма в провинции Идлиб в Сирии. В ходе операции, проведенной совместно с Национальной разведкой, контртеррористическим бюро МВД и Сирийской службой внутренней безопасности, восемь подозреваемых были убиты, двое получили ранения и четверо были захвачены живыми в результате столкновения, начавшегося после того, как они открыли огонь в ответ на призывы сдаться", - сообщило МВД.

Подозреваемые, как пояснило ведомство, были экстрадированы в Турцию. Тело убитого ими владельца автомобиля было найдено закопанным в землю в турецкой провинции Мерсин. Кроме того, задержаны двое жителей Анкары, в доме которых ранее останавливались преступники.