КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Молдавии завершено. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), участки на территории республики закрываются в 21:00 (совпадает с московским). Голосование продолжится в некоторых западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

По данным на 21:00, явка составила 51% (1,5 млн избирателей), превысив порог в 33,3%, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися. Выборы прошли в неспокойной обстановке из-за блокирования доступа на избирательные участки для жителей непризнанного Приднестровья. В течение дня оттуда поступала информация сначала о блокировании дорог, затем об усиленных проверках со стороны полиции, что провоцировало длинные очереди из автомобилей. К вечеру полиция Молдавии сообщила о закрытии нескольких мостов, а также избирательных участков для приднестровцев вдоль Днестра после анонимных угроз о минировании зданий и сооружений.

Наблюдатели и правоохранительные органы в течение дня также сообщали о таких нарушениях, как организованный подвоз избирателей, незаконная агитация и попытки подкупа избирателей. Однако представители Центральной избирательной комиссии назвали все эти инциденты незначительными, а также предпочитали не замечать ситуацию на избирательных участках для приднестровцев.

К этим выборам Кишинев сократил количество избирательных участков для приднестровцев с молдавскими паспортами в три раза, до 12. Затем четыре из них были перенесены вглубь страны. Наблюдатели и оппозиция связали эти шаги с желанием президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) ограничить голосование жителей Приднестровья, которые не поддерживают проевропейское правительство в Кишиневе.

За голосованием следили более 3 тыс. наблюдателей. Среди них свыше 600 представителей более чем от 20 стран, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, организаций ЕС. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

Уже в 22:00 Центральная избирательная комиссия республики традиционно начинает публиковать первые результаты. Для прохождения в парламент блокам необходимо преодолеть барьер в 7%, партиям - в 5%, а независимым кандидатам - 2%. После подведения итогов выборов Центризбирком в течение 24 часов представляет их на утверждение в Конституционный суд страны, который в пятидневный срок дает заключение о соответствии либо несоответствии выборов закону.