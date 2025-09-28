В Сербии на акции в поддержку властей собрались 157 тыс. участников

Помощник директора полиции уточнил, что серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 157 тыс. человек приняли участие в согласованных акциях "Граждане против блокад", организованных Центром за общественную стабильность. Об этом сообщил помощник директора полиции Владaн Радосавлевич.

"При организации Центра за общественную стабильность на 167 локациях прошли заявленные публичные собрания под названием "Граждане против блокад", в которых, по отчетам руководителей с мест, приняли участие около 157 тыс. граждан", - отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам Радосавлевича, одновременно в стране были проведены и другие акции, которые не были согласованы. "На 22 локациях состоялись несогласованные собрания, на которых присутствовали около 4 тыс. человек, - подчеркнул представитель МВД. - В целях подготовки к тому, чтобы все собрания прошли без нарушений общественного порядка и мира, полиция приняла ряд превентивных мер и на основании оценки безопасности и требований руководителей территориальных управлений полиции спланировала меры в своей компетенции".

Помощник директора полиции уточнил, что серьезных нарушений общественного порядка зафиксировано не было, но произошли отдельные инциденты. "На нескольких локациях были задержаны пять человек, а в Богатиче пострадали двое сотрудников полиции", - сообщил представитель МВД.

13 сентября свыше 144 тыс. граждан Сербии приняли участие в уличных акциях под лозунгом "Граждане против блокад", демонстрируя поддержку курса властей.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.